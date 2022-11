Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Demonstrationsgeschehen am 12.11.2022 in Stuttgart

Stuttgart-Mitte (ots)

Mehrere hundert Polizeibeamte, darunter auch zwei Wasserwerfer waren am heutigen Samstag (12.11.2022) wegen mehrerer angemeldeter Versammlungen in der Innenstadt präsent. Bereits vor Beginn der Versammlung auf dem Marktplatz fanden sich Gegendemonstranten an den Zugängen zum Marktplatz ein und protestierten lautstark. Gegen 15.45 Uhr nahmen Einsatzkräfte an der Schulstraße einen Mann aus dem Umfeld der Gegendemonstranten fest, der zuvor versucht hatte, einen Beamten zu schlagen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und erhielt einen Platzverweis. Auf dem Marktplatz startete gegen 16.10 Uhr eine Kundgebung mit dem Thema "Wehrt euch gegen Armut, Not und Kälte." Im Verlauf der Versammlung stellten Einsatzkräfte mehrfach Personen aus dem mutmaßlich linken Spektrum fest, die sich unter die Versammlungsteilnehmer auf dem Markplatz gemischt hatten und die Versammlung störten. Einsatzkräfte stellten die Personalien von insgesamt 15 Personen fest und erteilten ihnen Platzverweise. Um 17.10 Uhr beendete der Versammlungsleiter die Versammlung auf dem Marktplatz. Bei der Abfahrt des Sattelzuges, der als Bühne auf der Versammlung eingesetzt war, blockierten gegen 18.00 Uhr mehrere Dutzend Personen aus dem mutmaßlich linken Spektrum die Fahrbahn auf der Kreuzung Münzstraße Ecke Dorotheenstraße. Nachdem sie trotz mehrmaliger Aufforderung die Fahrbahn nicht verließen, umschlossen Einsatzkräfte 89 Personen, stellten die Personalien fest und setzten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

