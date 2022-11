Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Jugendlicher beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag (11.11.2022) einen 16-Jährigen beraubt. Der junge Mann wurde gegen 23.30 Uhr in der Stresemannstraße auf Höhe einer Diskothek angesprochen. Einer der Täter, aus einer 10 - 15 Personen großen Gruppe, versetzte ihm einen Faustschlag in den Bauchbereich, ein weiterer packte ihn am Kragen und drückte den Geschädigten gegen einen Zaun. Durch einen weiteren Mann erhielt er einen Schlag ins Gesicht. Hierbei wurde ihm die Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Einer der Beteiligten hatte eine weiße Winterjacke an und eine Musikbox dabei. Ein weiterer Mann hatte eine dunkle Hautfarbe, war Brillenträger und trug eine Wollmütze. Ein weiterer Täter trug auffällig viel Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

