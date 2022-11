Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Rottkamp/ Solarkabel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben rund 146 Rollen Solarkabel von einem Firmengelände am Rottkamp gestohlen. Wie die Täter zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (03.11.22) und 15.30 Uhr am Freitag (04.11.22) auf das Gelände gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Zum Abtransport müssen diese mindestens Transporter benutzt haben. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell