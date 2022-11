Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Bösensell, Havixbecker Straße

Einbruch in ein Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Am Freitag, 04.11.2022, gegen 19.00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Personen die Terrassentür zu einem Wohnhaus in Senden-Bösensell, Havixbecker Straße, auf. Der zeitgleich zu seinem Haus zurückkommende Wohnungsinhaber bemerkte, dass sich fremde Personen in seinem Haus aufhielten und sprach diese an. Zwei männliche Personen, die nicht weiter beschrieben werden können (einer trug vermutlich ein graues Oberteil), flüchteten daraufhin durch den Garten vom Tatort. Zur möglichen Beute können bislang keine Angaben gemacht werden. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen.

