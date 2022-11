POL-BI: Schulweg-Unfall mit verletztem Radfahrer - PKW-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmorgen, 06.11.2022, besprühten drei Personen eine Hauswand in der Straße Siekerwall mit einem Graffiti. Ein tatverdächtiger 36-jähriger Bielefelder konnte im Zuge der Fahndung angetroffen werden und trat eine Haftstrafe an. Die Ermittlungen zu den zwei weiteren Personen dauern an. Gegen 07:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person ein Graffiti an die ...

