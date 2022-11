Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber-Duo geht leer aus

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Einem Fußgänger gelang am Sonntag, 06.11.2022, die Flucht vor zwei Räubern, die versucht hatten, unter Vorhalt eines Messers, sein Portemonnaie zu rauben.

Ein 19-jähriger Wuppertaler saß gegen 16:25 Uhr auf einer Bank an der Straße Am Finkenbach und hielt seine Geldbörse in der Hand. Zwei Unbekannte traten an ihn heran und einer der Männer zog ein Messer. Sie forderten den Wuppertaler auf, sein Portemonnaie herauszugeben. Der 19-Jährige sprang auf und flüchtete, ohne der Aufforderung Folge geleistet zu haben. Er informierte sofort die Polizei und gab die Fluchtrichtung der Täter in Richtung Finkenstraße durch. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos.

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtigen als Männer von nordafrikanischem Erscheinungsbild und einer Größe von circa 175 cm. Der Täter mit dem Messer trug kurze schwarze Haare, schwarze Joggingbekleidung und eine helle Weste. Der Zweite mit schulterlangen schwarzen Haaren war mit dunkler Kleidung und einer bunten Weste bekleidet. Sie sprachen ohne Akzent.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell