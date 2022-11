Polizei Bielefeld

POL-BI: Graffiti-Sprayer geht in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntagmorgen, 06.11.2022, besprühten drei Personen eine Hauswand in der Straße Siekerwall mit einem Graffiti. Ein tatverdächtiger 36-jähriger Bielefelder konnte im Zuge der Fahndung angetroffen werden und trat eine Haftstrafe an. Die Ermittlungen zu den zwei weiteren Personen dauern an.

Gegen 07:15 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine männliche Person ein Graffiti an die Hauswand eines Mehrfamilienhauses anbrachte und eine Frau offenbar für ihn Schmiere stand. Während des Sprühens stieß ein Mann dazu, der weitere Sprühdosen für das Graffiti brachte.

Im Zuge der Fahndung nach dem flüchtigen Trio konnten die alarmierten Beamten einen polizeibekannten 36-jährigen Bielefelder auf einem gestohlenen Mountainbike antreffen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten neben Sprayerutensilien auch Betäubungsmittel, einen Schlagring und ein Messer. Da er aufgrund einer Körperverletzung für eine Ersatzfreiheitsstrafe ausgeschrieben war, wurde der Haftbefehl am Sonntag, den 06.11.2022, vollstreckt.

Das benutzte Fahrrad wurde am 19.11.2021 in der Paul-Schneider-Straße in Bad Salzuflen entwendet.

Die Ermittlungen zur Beteiligung der zwei weiteren Personen dauern an.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Sprayern beim ermittelnden Kriminalkommissariat 15 unter 0521/545-0.

