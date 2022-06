Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder nie ungesichert abstellen!

Kaiserslautern (ots)

Sein E-Bike hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwoch als gestohlen gemeldet. Wie sich bei der Aufnahme der Anzeige herausstellte, hatte der 40-Jährige das Fahrrad leichtsinnigerweise über Nacht ungesichert im Hausflur eines Mehrparteienhauses in der Triftstraße abgestellt. Zuletzt gesehen wurde das Rad am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr; am Mittwochmorgen um 6.30 Uhr war es nicht mehr da.

Es handelt sich um ein ATB-Bike der Marke Cube, Modell "Kathmandu Hybrid Pro 500", mit grün-schwarzem Rahmen und grauer Satteltasche (siehe Foto). Auffallendes Merkmal: ein Lampenhalter im 3D-Druck. Das E-Bike hat einen Wert von rund 2.500 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer mit dem Fahrrad wegfuhr, oder denen das Bike seit Mittwochmorgen irgendwo aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Unsere generelle Empfehlung: Fahrräder nie ungesichert abstellen! Machen Sie es potenziellen Dieben immer so schwer wie möglich, sich an Ihrem Eigentum zu vergreifen! Tipps für eine gute Fahrradsicherung finden Sie auf den Internetseiten unserer Präventionsexperten unter www.polizei-beratung.de - direkt zum Flyer "Räder richtig sichern" kommen Sie mit diesem Link: https://s.rlp.de/rnt2f |cri

