Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gasleitung leckgeschlagen: Vollsperrung auf der A 63

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Gasleitung auf dem Gelände eines Abfallentsorgungsbetriebs ist am Donnerstagmorgen leckgeschlagen. Die Hochdruckleitung wurde bei Arbeiten einer Tiefbaufirma beschädigt. Sie befindet sich auf dem Betriebsgelände in der Nähe der Autobahn 63. Ein explosives Methan-Stickstoffgemisch strömt aus. Zur Stunde ist deshalb die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Centrum und Sembach in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei sperrte außerdem Bereiche rund um den Betrieb, unter anderem die Landstraße 401 zwischen Kaiserslautern und Sembach. Das Betriebsgelände wurde geräumt. Weitere Evakuierungsmaßnahmen sind zurzeit nicht erforderlich. Feuerwehr, Katastrophenschutz und Polizei sind im Einsatz. Nach Auskunft des Betreibers der Gasleitung wird die Leckage frühestens in fünf bis sechs Stunden behoben sein können. Vorsorglich wurde der Druck in der Gasleitung reduziert. Die Straßensperrungen bleiben bis auf Weiteres bestehen. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. |erf

