Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: "FestiWall 2022" - Stadthäger Polizei ist vor Ort für die Besucherinnen und Besucher im Einsatz

Nienburg

(Haa) Am kommenden Wochenende findet das FestiWall 2022 in Stadthagen statt. Die Polizei Stadthagen wird an diesem besonderen Fest-Wochenende natürlich ebenfalls mit vor Ort sein.

Anders als üblich wird die Innenstadtwache am Samstag, den 25.06. und Sonntag, den 26.06. jeweils von 10:00 Uhr bis 05:00 Uhr durchgehend besetzt sein.

"Damit sind wir für die Besucherinnen und Besucher ein direkter Ansprechpartner vor Ort.", erläutert Julia Haase, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. "Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Innenstadtwache stehen in diesem Zeitraum nicht nur für allgemeine Auskünfte und Belange, sondern auch für eine eventuelle Anzeigenerstattung zur Verfügung."

Die Beamten weisen jedoch explizit darauf hin, dass in dringenden Fällen die Notrufnummern 110 und 112 zu wählen sind.

"Es kann durchaus sein, dass die Innenstadtwache aufgrund eines Einsatzes für eine gewisse Zeit nicht besetzt ist.", so Haase. "Deshalb bitten wir in dringenden Fällen direkt die Notrufnummern (110 oder 112) oder die Telefonnummer unserer Dienststelle in der Vornhäger Straße (05721/40040) zu wählen."

Am Sonntag, den 26.06. stehen die Präventionsbeamten Carsten Köller und Daniel Jahn ab 11:00 Uhr interessierten Besucherinnen und Besuchern für Fragen rund um die Themen Einbruchschutz und Kriminalprävention auf dem Parkplatz vor dem Museum Amtspforte in der Obernstraße zur Verfügung.

Die Polizeibeamten haben sich natürlich auch etwas für die kleinen Besucherinnen und Besucher überlegt.

"Die Kinder dürfen sich unser mitgebrachtes Polizeimotorrad gerne etwas genauer ansehen.", verrät Haase. "Probesitzen und Fotos machen natürlich ausdrücklich erlaubt!"

