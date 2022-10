Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auf Stauende aufgefahren- Mann in PKW eingeklemmt

Speyer (ots)

Am 10.10.2022 gegen 19:30 Uhr befuhren ein 53-jähriger, ein 50-jähriger und ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Bundestraße 9 von Speyer in Richtung Germersheim. Staubedingt mussten die ersten beiden Fahrer anhalten. Der 34-Jährige fuhr auf das Stauende auf und der mittlere Pkw-Fahrer wurde auf das Fahrzeug des 53-Jährigen geschoben. Da der 50- Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde, musste die Feuerwehr den Mann aus dem Fahrzeug freischneiden. Der Rettungsdienst brachte ihn und den 34-Jährigen in umliegende Krankenhäuser. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall zumindest leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 32.000 Euro. Die B9 war eine Zeitlang in beide Richtungen gesperrt.

