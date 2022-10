Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Enkeltrick per Messenger

Speyer (ots)

Eine 69-jährige Geschädigte erhielt am 08.10.2022 gegen 11:15 Uhr eine WhatApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer. Der Absender gab sich als die Tochter der 69-Jährigen aus und bat um einen mittleren vierstelligen Geldbetrag per Echtzeitüberweisung. Als Grund nannte der Absender ein neues Mobiltelefon und die Sperrung des Online-Bankings. Aufgrund der Schreibweise, ging die Geschädigte weiterhin davon aus, dass ihre Tochter mit ihr schreibe und versuchte das Geld an die angegebene Kontonummer zu überweisen. Dies misslang zunächst, sodass sie mehrere IBAN Adressen aus Litauen, Deutschland und Spanien genannt bekam. Am Ende fand eine Überweisung statt, von welcher die Geschädigte einen Screenshot an den bislang unbekannten Täter schicken sollte. Dieses sendete die Dame versehentlich an die Nummer ihrer Tochter, sodass der Betrug auffiel.

Die Polizei warnt deshalb erneut: -Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen Nachrichten in dieser Art und Weise erhalten, vergewissern Sie sich persönlich bei Ihren Lieben! Gehen Sie auf gar keinen Fall auf Zahlungsaufforderungen ein!

- Wenn Sie eine unbekannte Nummer anruft oder anschreibt, seien Sie vorsichtig und misstrauisch, wenn Ihnen erzählt wird, das Handy sei kaputt, heruntergefallen, nicht mehr brauchbar etc.

-Rufen Sie den Angehörigen persönlich über die Ihnen bereits bekannten Nummern an und vergewissern Sie sich, ob dieser tatsächlich eine neue Telefonnummer hat und in Geldnot ist!

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

