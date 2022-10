Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gast bedroht Kellnerin und leistet Widerstand bei der Festnahme

Speyer (ots)

Am 09.10.2022 gegen 13:57 Uhr wurde in einer Bar in der Roßmarktstraße eine betrunkene Person gemeldet. Der 36-jährige Mann bedrohte zuvor eine Kellnerin, nachdem diese ihm weiteren Alkohol verweigerte und kam einem Verweis aus dem Laden nicht nach. Zudem warf er leere Bierflaschen in Richtung der Kellnerin und verfehlte sie nur knapp. Durch die hinzugerufenen Beamten wurde ein Platzverweis erteilt und ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,66 Promille. Dem Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwang nicht nach. Als die Polizisten denn Mann deshalb nach draußen führen wollten, schlug der Mann mit einer Bierflasche nach den Beamten. Diese brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei sperrte er sich massiv. Auf der Dienstelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und zur Verhinderung weitere Straftaten blieb er im Polizeigewahrsam. Die eingesetzten Beamten waren trotz der Widerstandshandlung weiterhin dienstfähig. Bei einem Beamten wurde durch die Ärztin eine Prellung sowie Schwellung der Nase diagnostiziert. Der Mann zog sich bei der Fesselung eine leichte Schürfwunde an der Nase zu. Den 36-Jährigen erwarten u.a. Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

