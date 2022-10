POL-PDLU: Einbruch in Büroräume der Kirche

Speyer (ots) - Am Samstag gegen 12.40 Uhr fuhr in der Theodor-Heuss-Straße ein 21-jähriger Radfahrer in die Fahrertür eines PKW, der verbotswidrig auf dem Gehweg hielt und dessen Fahrer die Tür plötzlich öffnete, ohne auf den rückwärtigen Verkehr auf dem Rad zu achten. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle Polizeiinspektion ...

mehr