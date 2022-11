Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Tageswohnungseinbruch

Bargeld aus Einfamilienhaus entwendet

Geldern-Kapellen (ots)

Zu einem Tageswohnungseinbruch kam es am Mittwoch (16. November 2022) in Geldern Kapellen, während die Bewohner nicht zuhause waren. Zwischen 13:15 Uhr und 18:00 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Haus an der Sankt-Bernadin-Straße ein. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Beute und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.

Hier ein paar Tipps der Polizei:

Verschließen Sie immer Ihre Haus- oder Wohnungstüre, auch wenn Sie nur kurz weggehen.

Verschließen Sie ebenso Fenster, Balkon- und Terrassentüren, auch in oberen Stockwerken - denn gekippte Fenster sind offene Fenster.

Vermeiden Sie es, Schlüssel draußen zu verstecken. Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen.

Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will.

Sollten Sie Ihren Schlüssel zusammen mit Hinweisen auf ihren Wohnort verloren haben, wechseln Sie unverzüglich den Schließzylinder aus. (ms)

