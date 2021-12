Polizei Paderborn

POL-PB: Tagsüber in Einfamilienhaus eingebrochen

Lichtenau (ots)

(mb) Am Aueweg ist am Mittwoch, 01.12.2021, ein Einbruch in ein Wohnhaus verübt worden.

Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zwischen 09.00 Uhr und 20.10 Uhr nicht daheim. In diesem Zeitraum schlugen die Einbrecher zu. Sie versuchten vergeblich ein Fenster an der Rückseite des Hauses aufzubrechen. Schließlich gelangten sie durch ein aufgehebeltes Fenster an einer Hausseite ins Gebäude. Die Täter durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Wer unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im eigenen Wohnumfeld bemerkt oder sonst ungewöhnliche Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und umgehend die Polizei über die 110 verständigen.

Fragen zum Einbruchschutzbeantwortet das Kommissariat Kriminalprävention unter der Rufnummer 05251/3063900.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell