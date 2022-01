Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Öffentlichkeitsfahndung nach Enkeltrick

Trier (ots)

Bereits im Mai 2021 erbeuteten bislang unbekannte durch den sogenannten Enkeltrick in Zemmer einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Seitdem ermittelt die Kriminalpolizei Trier und sucht nun mit Foto- und Videoaufnahmen nach der an der Tat beteiligten Geldabholerin.

Am 28. Mai 2021 gegen 14 Uhr erhielt die 90-jährige Geschädigte einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, welcher sich als ihr Enkel ausgab. Unter Vortäuschung einer finanziellen Notlage bat der Anrufer die Geschädigte um eine große Summe Bargeld. Einen von der Geschädigten in ihrem Hause verwahrten Bargeldbetrag bot diese dem unbekannten Täter an. Das Gespräch wurde dann von der Gegenseite durch eine weibliche Stimme fortgesetzt, die versicherte, dass die Geschädigte das Geld am Montag zurückerhalten werde. Nach einem ca. 90-minütigem Gespräch wurde die Geschädigte gebeten, das Geld verteilt auf zwei Briefumschläge an eine draußen wartende Dame auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam sie letztlich nach. Die Abholerin erschien vor Ort vermutlich mit einem Taxi und verließ die Örtlichkeit auf die gleiche Art und Weise.

Täterbeschreibung

Die Abholerin beschreiben Zeugen wie folgt:

- Ca. 40 Jahre - Dunkle schulterlange Haare - Größe ca. 160-170cm - Schlanker, zierlicher Körperbau - Mitteleuropäischer Phänotyp - Auffällig große Sonnenbrille - Schwarze Handtasche mit großen Tragegriffen - Hohe Schuhe mit breitem Absatz - Schwarze Hose, schwarzer Blazer, weiße Bluse - Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild - Akzentfreie, unauffällige Stimme

Das Taxi beschreiben die Zeugen folgendermaßen:

- Mercedes E-Klasse Limousine - Geschätztes Alter des Fahrzeugs: 10 Jahre - Farbe: Elfenbein (Taxifarbe) - Taxischild auf dem Dach - Seitlicher Werbeaufdruck mit geschwungener Schrift, möglicherweise Werbung für einen Gasthof o.ä. - Keine Angaben zum Kennzeichen bzw. zur Ortskennung

Der Fahrer wird als untersetzt bzw. kräftig mit grauem Bart, grauen Haaren und 55-60 Jahre alt beschrieben.

Wer kennt die gesuchte Frau oder kann Angaben zu ihrem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651/9779-2290 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Bildmaterial und weitere Informationen unter: https://s.rlp.de/YWgs7

