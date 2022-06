Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf der B51

Trier (ots)

~Am heutigen Sonntag, 12.06.2022, ereignete sich gegen 14:15 Uhr auf der B51 in Höhe Trierweiler ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei befuhren die beiden Pkw hintereinander die B51 aus Richtung Trier kommend in Fahrtrichtung Bitburg. In Höhe der Auffahrt zur BAB64 bremste der vorausfahrende Pkw-Führer sein Fahrzeug plötzlich stark ab und wendete verbotswidrig über die Sperrfläche. Der nachfolgende Pkw konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr verhindern. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher über die B51 zurück in entgegengesetzte Richtung und bog vermutlich auf die Auffahrt zur BAB64 in Fahrtrichtung Trier ab.

Bei dem flüchtigen Unfallverursacher soll es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Nissan, Modell Qashqai, mit niederländischer Zulassung handeln. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651-9779-5210 in Verbindung zu setzen.~

