Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallverursacher nach ärgerlichem Zusammenstoß gesucht

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des 12.06.2022 ereignete sich in der Obersteiner Straße im Stadtteil Göttschied ein Verkehrsunfall, durch den ein leichter Sachschaden entstand. Gegen 07:30 Uhr wurden einige Anwohner des unteren Teils der Obersteiner Straße durch einen lauten Knall buchstäblich aus dem Schlaf gerissen. Jedoch erst zwei Stunden später bemerkte ein Anwohner, dass der linke Seitenspiegel seines am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten schwarzen Kleinwagens abgefahren wurde. Der Verursacher hatte sich zum Tatzeitpunkt nicht bemerkbar gemacht und verließ die Unfallörtlichkeit unerlaubt in unbekannte Richtung. Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise bezüglich eines Tatfahrzeugs und den bislang unbekannten Fahrzeugführer. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell