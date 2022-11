Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu A81/ Lkr. Freudenstadt) Auffahrunfall- 55.000 Euro Blechschaden

Eutingen im Gäu A81 (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, ist es auf der Autobahn 81 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Blechschaden in Höhe von rund 55.000 Euro entstanden ist. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW Passat war auf der A81 aus Richtung Stuttgart herkommend in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes "Neckarblick" prallte der VW-Fahrer gegen das Heck eines Citroen Berlingo eines 68-Jährigen, der vor dem VW fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Citroen rechts von der Straße ab und prallte in eine dortige Schutzleitplanke. Die beiden Fahrer verletzten sich bei dem Unfall nicht. Abschlepper kümmerten sich um die verunfallten Wagen. Die Polizei schätzt den am Citroen entstandenen Sachscahden auf eine Höhe von rund 15.000 Euro und am VW auf zirka 40.000 Euro.

