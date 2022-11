Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfall mit Blechschaden

Rottweil (ots)

Rund 16.000 Euro Blechschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr auf der Bundesstraße 27 im neuen Kreisverkehr auf Höhe des Baumarktes "Hornbach" ereignet hat. Ein 56- jähriger Mann war mit einem Mercedes aus Richtung Tuttlingen herkommend auf der Bundestraße 14 unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr ein. Hierbei prallte er mit einem bereits im Kreisverkehr befindlichen Audi eines 53-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer blieben unverletzt. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Audi Q4 ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und am Mercedes GLC in Höhe von zirka 6.000 Euro.

