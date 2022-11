Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tennenbronn

Kreis Rottweil) Brand eines Bauwagens (29.11.2022)

Tennenbronn (ots)

Am Dienstag gegen 21 Uhr ist es auf der Straße "Hub" zu einem Brand gekommen. Ein zu einem Wohnwagen umgebauter Bauwagen geriet in Brand. Dabei ging ein danebenstehender Pferdeanhänger ebenfalls in Flammen auf. Das rund 50 Meter entfernte Wohngebäude des Besitzers war nicht gefährdet. Es gab keine Verletzten, den Sachschaden schätzte die Polizei auf insgesamt rund 4.000 Euro. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung liegen nicht vor. Die Feuerwehren Tennenbronn und Schramberg waren mit 45 Helfern am Brandort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell