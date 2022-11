Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Tödlicher Verkehrsunfall auf der A81 bei Engen

Engen, A81 (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Autobahn 81 zwischen Engen und Geisingen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer war entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen der Autobahn in Richtung Engen unterwegs. Dabei geriet der Mann mit seinem Fahrrad aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und wurde von einem entgegenkommenden, in Richtung Geisingen fahrenden Sattelzug erfasst. Der Fahrer des Lastwagens versuchte noch den Zusammenstoß durch Ausweichen zu verhindern, was ihm jedoch nicht mehr gelang. Der Radfahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn in Richtung Geisingen ist während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt, der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

