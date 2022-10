Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Rucksack weg

Kaiserslautern (ots)

Leichtes Spiel hatten Diebe am Wochenende in der Bismarckstraße. Sie entdeckten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag einen VW Golf, der in Höhe des Hauses Nummer 36 unverschlossen abgestellt war. Die Täter konnten ganz ungehindert in den Wagen eindringen und ihn durchwühlen. Ihre Beute: ein Rucksack, in dem sich außer Kleidung auch diverse Unterlage sowie das Handy und der Geldbeutel des Fahrzeughalters befanden. Die Tasche lag - von außen sichtbar - auf dem Rücksitz des Autos.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 17.45 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

