Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb geschnappt

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Am Freitagmittag ist es in Enkenbach-Alsenborn zu einem Diebstahl eines E-Bikes gekommen. Der Geschädigte und Passanten halfen bei der Tataufklärung. Der Geschädigte stellte am 14.10.2022, gegen 13:00 Uhr, sein E-Bike zunächst unverschlossen vor einem Geschäft in der Donnersbergstraße ab, um seine Einkäufe zu erledigen. Als er nach draußen kam, war das Bike verschwunden. Zeugen hatten den Täter davonfahren sehen und identifizierten diesen als einen 31-jährigen Enkenbacher. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das zurückgelassene E-Bike wieder aufgefunden und der Täter fußläufig festgenommen werden. Dieser roch bei der Kontrolle erheblich nach Alkohol, weshalb der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt aufkam. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille; zudem räumte der 31-Jährige ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und ein Weiteres wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. |ho

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell