Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Kaiserslautern (ots)

Mehrere E-Scooter-Fahrer hat die Polizei in der Nacht zu Freitag aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Sie waren alkoholisiert mit den Elektrorollern unterwegs.

Sozusagen am tiefsten ins Glas geschaut hatte ein 25-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet. Als eine Streife den Rollerfahrer gegen 4.20 Uhr in der Zollamtstraße anhielt und kontrollierte, war deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrnehmbar. Das Atemtestgerät zeigte einen Wert von 1,06 Promille an.

Der 25-Jährige musste deshalb den E-Scooter stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen. Weil er nicht in der Lage war, weitere Tests durchzuführen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auf den Mann kommen entsprechende rechtliche Konsequenzen zu, sobald die genaue Alkoholkonzentration feststeht.

Auch für eine 19-Jährige aus der Rhein-Pfalz-Region war um 1.20 Uhr die Fahrt mit dem Elektroroller beendet. Die junge Frau geriet in der Trippstadter Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei fiel ihr Atemalkoholgeruch auf. Laut Schnelltest hatte sie 0,71 Promille "intus". Auch sie musste die Polizeibeamten zur nächsten Dienststelle begleiten und sich weiteren Tests unterziehen. Gegen die 19-Jährige wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Bereits kurz nach Mitternacht war der Streife ein E-Scooter-Fahrer aufgefallen, der vor den Augen der Beamten von der Eisenbahnstraße in die Logenstraße abbog. Als sie den jungen Mann stoppten, rochen sie seine Alkoholfahne. Laut Atemtest lag der Alkoholpegel des 19-Jährigen im grenzwertigen Bereich. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell