POL-SI: Tag der offenen Tür in Bad Laasphe - Polizei ermöglicht Blick hinter die Kulissen #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Am Sonntag, den 15.05.2022, findet das "Bad Laaspher Schaufenster" statt. In diesem Zusammenhang öffnet auch die neue Polizeiwache ihre Türen. Von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr besteht die Möglichkeit sich die neuen Räumlichkeiten anzuschauen und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Neben einer Verkehrssicherheitsberatung kann man sich auch in den Bereichen Seniorenberatung, technische Prävention und Einstellungsberatung informieren.

