POL-SI: 72-jähriger Fußgänger nach Kollision mit PKW verletzt - #polsiwi

Erndtebrück (ots) - In dem Zeitraum von Freitagnachmittag (06.05.2022), gegen 17:00 Uhr, bis Montagmorgen (09.05.2022), gegen 06:00 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt 115 Meter Kupferkabel von einem Lagerplatz eines Firmengeländes in der Jahnstraße in Erndtebrück. Nach ersten Erkenntnissen liegt der Beutewert ...

mehr