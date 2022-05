POL-SI: Betrunkener 51-Jähriger verursacht Verkehrsunfall - 1 Verletzter #polsiwi

Hilchenbach- Allenbach (ots) - Ein 35-Jähriger ist am Montagnachmittag (09.05.2022) bei einem Auffahrunfall in Hilchenbach-Allenbach verletzt worden. Der Mann war auf der Wittgensteiner Straße in Richtung Kreuztal unterwegs. Da der PKW vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste, stoppte auch der 35-Jährige sein Auto. Dies übersah ein 46-Jähriger. Er prallte mit seinem Fahrzeug in das Heck des 35-Jährigen und schob das ...

