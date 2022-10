Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handy an Bushaltestelle vergessen

Kaiserslautern (ots)

Ein iPhone ist am Donnerstagmittag an einer Bushaltestelle in der Goethestraße "verschwunden". Die Polizei ermittelt wegen Unterschlagung und bittet um Hinweise: Zeugen, die gesehen haben, wer das iPhone an sich genommen hat, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Die rechtmäßige Eigentümerin des Mobiltelefons, eine 25-jährige Frau, meldete der Polizei, dass sie sich gegen 12 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe des Hauses Nummer 37a aufhielt. Sie legte ihr Handy neben sich auf einem Sitzplatz ab.

Als dann der Bus kam, auf den sie gewartet hatte, stieg die junge Frau ein und vergaß ihr Handy an der Haltestelle. Es fiel ihr zwar sofort auf und sie stieg an der nächsten Station direkt wieder aus, aber als sie zu der Stelle zurückkam, an der sie gewartet hatte, war das Telefon nicht mehr da. Ein unbekannter Täter muss es in der kurzen Zeit eingesteckt und mitgenommen haben... | cri

