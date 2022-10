Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe stehlen Bücher und Schild aus Schule

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe waren am vergangenen Wochenende und zuletzt am Mittwoch in der Integrierten Gesamtschule aktiv. Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, verschwanden zwischen Freitag und Sonntag aus einem Klassensaal mehrere Bücher. Vermutlich stiegen Unbekannte durch ein Fenster in den Raum ein. Am Mittwoch fehlte dann plötzlich ein Schild, das an einem Gebäude der Schule angebracht war. Ob es von den gleichen Tätern gestohlen wurde, steht nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

