Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: VW Up in Dansenberg gerammt

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall mit Fahrerflucht ist am Donnerstag aus dem Stadtteil Dansenberg gemeldet worden. Zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr, wurde hier in der Eckstraße ein VW Up gerammt, der in Höhe des Hauses Nummer 22 stand.

Die Nutzerin des Fahrzeugs entdeckte am Vormittag die ärgerliche Überraschung: Der Außenspiegel auf der Fahrerseite war stark beschädigt und der vordere Kotflügel verschmutzt. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeugen, die Hinweise auf das mögliche Unfallfahrzeug und den verantwortlichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

