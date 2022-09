POL-NB: Spielothek in Neubrandenburg überfallen

Malchin/Retzow (ots) - Vom Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in 17139 Retzow bei Malchin wurden mehrere Liter Kraftstoff, ein Fahrzeug und diverse Werkzeuge entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit vom 03.09.2022, 21:45 Uhr bis 04.09.2022, 09:00 Uhr widerrechtlich auf das Firmengelände und gewaltsam in die darauf befindlichen Werkstatträumlichkeiten. Aus ...

