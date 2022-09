POL-NB: Landwirtschaftsbetrieb angegriffen

Waren (ots) - Auf dem Warener Papenberg brannte am 04.09.2022 gegen 23:55 Uhr ein Sperrmüllhaufen, in dessen Folge die Fassade eines angrenzendes Wohn- und Geschäftshauses beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der ca. zwei Quadratmeter große Sperrmüllhaufen in der Rosa-Luxemburg-Straße durch bislang unbekannte Täter angezündet. Beamte des Polizeihauptreviers Waren führten bei ihrem Eintreffen die ...

mehr