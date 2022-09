POL-NB: Brand eines Sperrmüllhaufens ins Waren

Gielow/Malchin (ots) - Am Wochenende wurde der Polizei in Malchin ein angegriffener Zigarettenautomat in der Straße der Einheit in 17139 Gielow gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand öffneten bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 02.09.2022, 14:00 Uhr bis zum 03.09.2022, 06:30 Uhr gewaltsam den Automaten und entwendeten aus diesem Zigarettenschachteln sowie Bargeld in unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden ...

