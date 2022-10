Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ladendieb lässt alte Hose zurück

Kaiserslautern (ots)

Seine Hose hat ein Ladendieb in einem Modemarkt am Fackelrondell zurückgelassen. Sein Pech: In der Hosentasche steckten noch Dokumente, die seine Identität verrieten.

Aufgrund der gefundenen Papiere geht die Polizei davon aus, dass der 24-Jährige am Dienstagnachmittag in der Umkleide des Geschäfts eine neue Hose anprobierte. Er behielt sie offenbar einfach an und verließ damit den Laden, ohne das neue Kleidungsstück zu bezahlen.

Mitarbeiter fanden kurze Zeit später in der Kabine die alte Hose, die der Täter zuvor getragen hatte. Auf den 24-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Eine weitere Ladendiebin ist am Donnerstag in einer Parfümerie in der Fackelstraße aufgeflogen. Der Hausdetektiv beobachtete am frühen Nachmittag, wie die Frau zwei Flaschen eines hochwertigen Parfüms aus dem Regal nahm und in ihre Handtasche steckte. Anschließend verließ sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen, und rannte davon.

Der Detektiv folgte der Täterin, konnte sie nach kurzer Zeit stellen und wieder zurück in die Parfümerie bringen. Die Beute hatte sie noch in der Handtasche. Das Parfüm wurde Mitarbeitern des Geschäfts zurückgegeben. Die 65-jährige Diebin muss mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell