POL-PPWP: Torreiche Fußballbegegnung

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Am Freitagmittag ist es in Enkenbach-Alsenborn zu einem Diebstahl eines E-Bikes gekommen. Der Geschädigte und Passanten halfen bei der Tataufklärung. Der Geschädigte stellte am 14.10.2022, gegen 13:00 Uhr, sein E-Bike zunächst unverschlossen vor einem Geschäft in der Donnersbergstraße ab, um seine Einkäufe zu erledigen. Als er nach draußen kam, war das Bike verschwunden. Zeugen hatten den Täter davonfahren sehen und identifizierten diesen ...

