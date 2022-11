Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil

Kreis Rottweil) Auffahrunfall fordert Sachschaden (29.11.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 7.30 Uhr auf der Bundesstraße 462. Eine 34-jährige Autofahrerin fuhr mit einem Opel Zafira hinter einem 50-jährigen Audi A5- Fahrer. Als der Mann Höhe der Ampelanlage der Einmündung nach Zimmern abbremste, fuhr die Opel-Fahrerin auf den Audi auf. Am A5 entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Den Sachschaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 2.500 Euro.

