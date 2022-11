Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte (28.11.2022)

Oberndorf (ots)

Am Montag gegen 18.30 Uhr ist es an der Einmündung der Schubertstraße zur Landesstraße 424 zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem Audi A 4 gekommen. Eine 82-jährige VW Fahrerin bog auf die L 424 ein und stieß dort mit einem in Richtung Altoberndorf fahrenden Audi eines 59-Jährigen zusammen. Durch den Unfall zog sich die Frau schwere Verletzungen zu. Sie kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An beiden Autos entstand insgesamt Blechschaden in Höhe von rund 16.000 Euro.

