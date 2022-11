Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Hauseigentümer ertappt Fahrraddiebe (28.11.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Hauseigentümer hat am Montagabend gegen 21.30 Uhr in der Straße "Alte Herdstraße" zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Als der 54-Jährige den Eingang seines Mehrfamilienhauses betrat, kamen ihm eine unbekannte 22-Jährige und ein 25-Jähriger entgegen, die gerade in Begriff waren, ein Fahrrad eines Anwohners aus dem Hausflur zu schieben. Darauf angesprochen reagierten die beiden Personen aggressiv, so dass der Eigentümer nicht versuchte, die Personen selbst aufzuhalten, sondern die Polizei verständigte. Die konnte die Diebe auf der Bärenstraße antreffen und vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung fiel den Beamten ein mitgeführtes Messer in die Hände. Die Fahrraddiebe gelangen jetzt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zur Anzeige.

