POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Scheibe an Postauto eingeschlagen

Bad Dürrheim (ots) - Bereits am Freitag hat ein unbekannter Täter in einer Klinik in der Gartenstraße aus einem Zimmer Geld gestohlen. Der Unbekannte ging in ein unverschlossenes Angestelltenzimmer und klaute aus einer Handtasche einen dreistelligen Bargeldbetrag. Sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, ...

