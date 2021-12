Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Ins Jugendzentrum eingebrochen

Rheinzabern (ots)

Rheinzabern; In der Nacht auf den 06.12.2021 verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des Jugendzentrums neben dem Rathaus. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und letztlich ein kleiner Tresor entwendet. Die Tat könnte im Zusammenhang mit einem Einbruch in die Bücherei und das Jugendzentrum in Jockgrim stehen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

