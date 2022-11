Oberndorf (ots) - Am Montag gegen 18.30 Uhr ist es an der Einmündung der Schubertstraße zur Landesstraße 424 zu einer Kollision zwischen einem VW Golf und einem Audi A 4 gekommen. Eine 82-jährige VW Fahrerin bog auf die L 424 ein und stieß dort mit einem in Richtung Altoberndorf fahrenden Audi eines 59-Jährigen zusammen. Durch den Unfall zog sich die Frau schwere ...

