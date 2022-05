Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pkw brennt völlig aus - Brandstiftung sehr wahrscheinlich

Soest (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.05.), gegen 03.00 Uhr, bemerkte an 30-jähriger Zeuge aus Soest einen hellen Feuerschein aus Richtung des Britischen Weges, dortiger Parkplatz an einem Spielplatz. Sofort alarmierte er Feuerwehr und Polizei. Vor Ort konnte ein abgestellter Pkw Nissan Micra festgestellt werden, welcher bereits in voller Ausdehnung brannte. Ein daneben geparkter Fiat Punto war ebenfalls durch die enorme Hitzeeinwirkung stark beschädigt worden. Nach Beendigung der Löscharbeiten blieb von dem Nissan älteren Baujahres nicht mehr viel übrig. Durch den Brand war der Pkw völlig zerstört worden. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegt noch keine Aussage vor. Bislang konnte der Halter des Nissan Micra noch nicht erreicht werden. Ersten Ermittlungen zufolge, ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei Soest hat bereits die weiteren Ermittlungen zur Brandermittlung aufgenommen. Die Polizei Soest sucht nun Zeugen, die eventuell etwas Verdächtiges zur Tatzeit im Umfeld des Brandortes wahrgenommen haben. Zudem wird der Halter des Pkw Nissan gebeten, sich mit der Polizei in Soest in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Soest unter Telefon 02921 - 9100 0. (hn)

