Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Werl (ots)

Ein 10-jähriges Mädchen aus Werl war am Samstagmittag (07.05.), gegen 13.00 Uhr, mit dem Fahrrad auf der "falschen" Gehwegseite der Melsterstraße in Richtung Innenstadt gefahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 20-jähriger Werler mit seinem Pkw Opel die Sandgasse in Richtung Melsterstraße und beabsichtigte in diese nach rechts abzubiegen. An der dortigen Einmündung bestand für den Pkw-Fahrer eine wartepflichtig. Trotz eines umsichtigen Herantastens konnte er eine Kollision mit dem von rechts kommenden Mädchen nicht mehr verhindern. Die 10-jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen ist eher gering. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Telefonnummer 02922 - 9100 0 entgegen. (hn)

