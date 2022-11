Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Eine Leichverletzte bei Vorfahrtsunfall (29.11.2022)

Hüfingen (ots)

Am Dienstag gegen 18.30 Uhr hat ein Autofahrer auf der Bräunlinger Straße einen Unfall verursacht. Ein 66-jähriger Audifahrer bog von der Herrengartenstraße nach links ab. Dabei stieß er mit einem 21- jährigen Fiat Panda-Fahrer zusammen, der in Richtung Bräunlingen fuhr. Eine 18-jährige Mitfahrerin im Fiat zog sich dabei leichte Verletzungen zu. An den Autos entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

