POL-PDKL: Randalierer an Tankstelle beleidigen und bedrohen Polizisten

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Kusel und ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Kaiserslautern haben am Dienstagabend mehrere Polizeibeamte beleidigt und bedroht, nachdem sie zuvor an einer Tankstelle randaliert hatten.

Die beiden jungen Männer haben kurz nach 22 Uhr eine Tankstelle in der Kaiserslauterer Straße aufgesucht. Da diese jedoch bereits geschlossen hatte, schlugen und traten die offensichtlich alkoholisierten Personen mehrfach gegen die geschlossene Eingangstür, wodurch diese beschädigt wurde. Danach sollen sie auch mehrere Zapfpistolen aus den Säulen gezogen und auf den Boden geworfen haben.

Gegenüber den verständigten Polizeibeamten verhielten sie sich äußerst aggressiv, unkooperativ und respektlos. Zudem beleidigten und bedrohten sie die Beamten sowie einen Tankstellenmitarbeiter in massiver Art und Weise. Gegen beide Täter wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung erstattet. Da der 21-Jährige vor der Tat einen PKW gefahren hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor bei ihm durchgeführter Alkoholtest hatte einen Wert von knapp 0,9 Promille ergeben. Als er am Mittwochnachmittag seinen Führerschein bei der Polizei abholen wollte, wurde bekannt, dass er bei dem Polizeieinsatz am vergangenen Abend Bild- und Tonaufnahmen mit seinem Smartphone gefertigt hatte. Deswegen wurde gegen ihn eine weitere Strafanzeige erstattet. Das Smartphone wurde auf Antrag der Staatanwaltschaft Kaiserslautern mit richterlichem Beschluss als Tatmittel zur Einziehung beschlagnahmt. |pirok

