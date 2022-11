Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unfall bei einem Wendemanöver

Schramberg-Sulgen (ots)

Zu einem Unfall ist es am frühen Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr, auf der Heiligenbronner Straße gekommen. Eine 26-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza fuhr auf der Heiligenbronner Straße in Richtung Schramberg. Auf Höhe der Einmündung zur Aichhalder Straße bog die Frau rechts ab, um ihren Wagen zu Wenden. Als die 26-Jährige wieder auf die Heiliegnbronner Straße fuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Fiat einer 43-Jährigen, die ebenfalls auf der Heiligenbronner Straße in Fahrtrichtung Schramberg unterwegs war. Durch den Aufprall erlitt die 43-Jährige einen Schock, konnte aber nach einer medizinischen Behandlung durch Rettungskräfte allein die Unfallstelle wieder verlassen. Abschlepper kümmerten sich um die beschädigten Wagen. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Seat und am Fiat auf eine Höhe von je rund 4.000 Euro.

