Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit dem Fahrrad auf Diebestour

Kaiserslautern (ots)

Ein Dieb hat sich in der Nacht zum Dienstag in der Gustav-Eiffel-Straße an einem Auto zu schaffen gemacht. Der Täter stahl aus dem Fahrzeug eine Sonnenbrille. Ein Anwohner bemerkte den Unbekannte und sprach ihn an. Der Verdächtige flüchtete mit seiner Beute auf einem Fahrrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem ist zwischen 2 Uhr und 3:30 Uhr ein Fahrradfahrer aufgefallen? Der Mann ist vermutlich zwischen 17 und 25 Jahre alt. Er war mit einer schwarzen Basecap, einer blau/grauen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen mit weißen Sohlen bekleidet. Der Unbekannte führte einen grünen Rucksack mit sich. Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell