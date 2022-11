Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Schottenstraße verletzt

Konstanz (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Schottenstraße am Dienstagabend verletzt worden. Ein 37-jähriger Radfahrer war auf der Schottenstraße in Richtung Gartenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wallgutstraße überquerte ein von rechts kommender 56-Jähriger mit einem VW Passat die Schottenstraße und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Radler zusammen. Der Biker stürzte und verletzte sich, musste jedoch nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort nicht mehr in eine Klinik gebracht werden. Am Passat entstand lediglich geringer Sachschaden, der Schaden am Fahrrad ist nicht bekannt.

